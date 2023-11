Avellino, all'Amabile alunni in silenzio per Giulia: "L'amore vero non uccide" Mercoledì l'iniziativa. Il preside: carnefici sempre più giovani, vittime sempre più numerose

Per Giulia: un minuto di silenzio in tutte le classi, mercoledì l’annunciato evento: “Io, vittima! Come uscire dalla rete”. Verso il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e dopo i gravi fatti di cronaca di questi giorni, l’Ite “Amabile” di Avellino partecipa al dolore della famiglia di Giulia e al dolore dell’intero paese. Mercoledì 22 novembre, alle ore 10, l’incontro presso la sede dell’Istituto tecnico economico “Amabile” di Avellino. Introduzione affidata al dirigente scolastico, professoressa Antonella Pappalardo. Interverranno la signora Lina D. (nome di fantasia) vittima di violenza e l’avvocato penalista Almerigo Pantalone.

“Quando accaduto – dice la professoressa Pappalardo – deve spingerci ancora di più come educatori, come genitori, ad attivarci per contribuire ad un cambio di passo che si innanzitutto culturale e sociale. Nel presentare la scorsa settimana l’iniziativa di mercoledì avevamo sottolineato il dato allarmante sul brusco abbassamento dell’età media delle vittime e dei carnefici. La vicenda di Giulia lo conferma drammaticamente”. “Facciamo nostre – conclude la preside Pappalardo – le parole del padre di Giulia: ‘L’amore vero non umilia, non delude e non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore vero non urla, non picchia e non uccide’ “.