Raee sotto casa da sei settimane: ecco la guerra tra Irpiniambiente e Grande Srl Se il buongiorno si vede dal mattino, altro che efficienza: il risparmio è nel non fare

Lui, Martino, pensionato, con estrema cura e precisione aveva contattato il call center della efficientissima Irpiniambiente. S'era appuntato tutto su un foglio per non lasciare nulla al caso. I raee che aveva da conferire li aveva diligentemente composti davanti al portone di casa. Come prescritto dalla procedura, in numero massimo di quattro colli.

Martino, per essere un passo più avanti, li aveva ordinati in fila per due.

Seconda settimana di ottobre: ritiro previsto l'indomani. Per evitare equivoci, aveva messo i nastri bicolori per segnalare agli altri addetti di Irpiniambiente, impegnati nelle routine serali, che quelli erano rifiuti speciali, destinati a colleghi speciali, ovvero destinati a quello specifico servizio.

Martino aveva sentito parlare di un imminente passaggio, per la raccolta dei rifiuti, dal sistema interamente pubblico a quello misto, con l'avvio della Grande srl, risparmiosissima macchina da guerra timonata dal blasonato marchio DeVizia.

Per Martino un patto è un patto e con l'operatore telefonico l'accordo lo aveva raggiunto con tanto di date e conferme. Tanto che il foglio con le note lo aveva allegato, in busta sigillata, ai raee conferiti: un vecchio tv, una vaporella, un forno e la cavetteria raccolta in un sacchetto. Quattro colli, appunto.

L'indomani, nulla. Martino ha atteso senza pensieri che la settimana scorresse e si agganciasse il successivo turno per la raccolta dei raee sotto casa. Ma niente. Aveva provato a richiamare il call center ma aveva scoperto che nessun operatore era più autorizzato a prendere impegni per la raccolta nella città di Avellino e che il servizio di li a poco sarebbe stato in capo alla Grande srl.

Martino sono sei settimane che aspetta. I suoi raee sono ancora sotto il portone, in via Paolo Raffaele Troiano numero 6, ad Avellino. A imperitura memoria di un passaggio, quello tra Irpiniambiente e Grande srl, ci ha spedito la foto con una considerazione: visto che in sei settimane sono passati 36 turni, ognuno dei quali con almeno due addetti, c'è la matematica certezza che hanno visto quei “quattro colli” almeno 72 addetti alla raccolta. Praticamente, tutti quelli che sono transitati da Irpiniambiente alla Grande srl.

Tale e quale alla scena di Martina Confalone che parla con la lavastoviglie, Martino continua a chiedersi: “Ma se la Grande non ha nemmeno un call center e l'isola ecologica è una terra solo promessa nella non vicina Pianodardine, chi dovrei chiamare”?