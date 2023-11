Tornano i Mercatini di Natale ad Avellino: sarà festa e magia a piazza Libertà Si parte a dicembre con la tradizionale magia dei mercatini

Tornano i mercatini di Natale ad Avellino. La location sarà sempre quella di piazza Libertà. Lo annuncia il Comune sulla pagina social, mostrando alcuni scatti della passata edizione.

"A partire da dicembre, nelle esclusive casette in legno del Comune, saranno esposte le eccellenze dell’artigianato e dell’enogastronomia locali: oggetti in legno, gioielli, ma anche nocciole, torrone, olio, tartufi e tante altre delizie. Su iniziativa dell'Assessorato al Turismo, coordinato dalla vicesindaco Laura Nargi, il Mercatino allieterà le Feste e arricchirà la programmazione natalizia del capoluogo, con un fitto calendario di eventi musicali, spettacoli e momenti ludici. Una vetrina suggestiva e prestigiosa per gli artigiani e i produttori irpini; una tappa irrinunciabile per gli avventori e le famiglie, che ci accompagnerà al Natale in un’atmosfera avvolgente, calda e festosa".