Avellino, arriva la Zona 30 contro gli investimenti dei pedoni Il provvedimento anche per tutelare chi circola in bici

Troppi investimenti di pedoni ad Avellino e allora l'amministrazione comunale vara le Zone 30 in diversi punti della città. Fissato il limite per le auto dei 30 chilometri orari anziché dei 50 normalmente previsti dal Codice della Strada.

Ne sono già state istituite alcune, tra cui l'incrocio tra via Amabile e via Serafino Soldi e Rampa San Modestino. La gente è tendenzialmente d'accordo con questo provvedimento.

“Forse 30 è un po' poco ma sicuramente un deterrente andava messo per provare a scongiurare incidenti e investimenti. Specie in via Amabile – ci raccontano – troppo spesso abbiamo assistito a circostanze che potevano sfociare in tragedie della strada, la casistica è elevata e questo serve anche per tutelare, oltre i pedoni, chi vuole transitare sulla carreggiata con le biciclette. L'importante è che gli spazi siano ben definiti e soprattutto che vengano effettuati i giusti controlli. Le zone spesso sono ipertrafficate, è giusto regolamentare in alcune aree della città”.

Il rispetto del limite di velocità sarà demandato agli agenti della polizia municipale che dovranno anche controllare la convivenza degli automobilisti con le bici.