Il Comune di Avellino lancia il progetto a sostegno delle donne in difficoltà L’obiettivo è garantire la miglior tutela possibile, intervenire tempestivamente

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’assessorato alle Parti Opportunità, insieme al Servizio strategico delle Politiche sociali, lancia il progetto pensato per dare un sostegno concreto alle donne in difficoltà, coinvolgendo le farmacie in un servizio di prossimità, con interventi tempestivi e consulenze immediate in un luogo sicuro. Mazza: «I convegni non bastano più, ora una rete di protezione».

Un sostegno concreto alle donne vittime di violenza, con un servizio efficace di prossimità, a partire dalle farmacie, interventi tempestivi, informazioni e un contatto diretto con operatori specializzati, in un luogo sicuro. Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Avellino lancia ufficialmente il progetto “Dammi la mano, ti accompagno”.

L’Assessorato alle Pari Opportunità, coordinato da Marianna Mazza, in collaborazione con il Servizio strategico delle Politiche Sociali, promuove la partecipazione ad un percorso formativo volto a fornire ai farmacisti del territorio gli strumenti di base utili a riconoscere i segni della violenza e intercettare precocemente le situazioni a rischio.

L’obiettivo è garantire la miglior tutela possibile, intervenire tempestivamente, informare e mettere in contatto le donne con gli operatori specializzati. L’idea è particolarmente concreta: chiunque, entrando in una farmacia, deve poter ricevere aiuto da persone amiche e fidate. Proprio nelle farmacie, grazie alla professionalità degli operatori, le donne in difficoltà possono trovare, infatti, un luogo sicuro, di sostegno e supporto, di consulenza professionale altamente qualificata, a cui rivolgersi quotidianamente.

Il progetto intende ribadire con forza che inclusività, parità di genere, rispetto, accoglienza, consulenza e supporto non sono solo mere parole, ma capisaldi su cui costruire il futuro. La misura si articolerà in diverse azioni. Diffusione e divulgazione di materiale informativo e brochure, distribuzione in tutte le farmacie di un’apposita spilla legata al progetto, incontri e formazione.

«I convegni e i tavoli tematici - evidenzia l’assessore Mazza - non bastano più. Dobbiamo andare incontro alle donne e fornire un aiuto nei luoghi di maggiore prossimità e di facile accesso per tutti. Con questo progetto – continua – partiamo dal coinvolgimento dalla farmacia, che può rappresentare un ponte di collegamento tra queste donne bisognose di aiuto e associazioni nazionali e locali che offrono il sostegno a chi si trovi in difficoltà, perché vittima di violenza fisica o psicologica, ma anche di stalking. Vogliamo coinvolgere in questa missione il farmacista – conclude l’esponente della giunta Festa con delega alle Pari opportunità – perché svolge un ruolo fondamentale di consulente della salute. Del resto, le farmacie già offrono una rete di servizi che può renderle di prossimità, più integrate nel territorio e nella società».