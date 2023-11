Ambiente e cura del verde, i 5 Stelle piantano nuovi alberi ad Avellino Tre tigli e un ibisco nel parco di Rione Mazzini

Un gesto fortemente simbolico ma anche intriso di tanta concretezza per dare un segnale di cura del verde e dell'ambiente in cui viviamo. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Avellino questa mattina si è ritrovato nel parco di Rione Mazzini per piantare tre tigli e un ibisco una iniziativa in occasione di AlberiPerIlFuturo, la manifestazione per festeggiare la giornata nazionale degli alberi. Prosegue così anche ad Avellino un’iniziativa nata nel 2015 e fortemente voluta dal compianto Gianroberto Casaleggio. Da anni il Movimento 5 Stelle promuove la piantumazione di nuovi alberi, per creare nuove aree boschive o per rinfoltire quelle già esistenti. "In un momento storico così minacciato dall’inquinamento, piantare alberi ci aiuta a migliorare la qualità della nostra aria - sottolinea la coordinatrice cittadina Rita Sciscio - a contrastare le ondate di calore e a mitigare gli effetti nefasti dei cambiamenti climatici".