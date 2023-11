Allarme depuratore Asi, Mazza: Liquami aziende convogliati nel fiume? Si indaghi La denuncia del Comitato Salviamo la Valle del Sabato

"Da più parti ci segnalano la gravissima situazione del depuratore ASI che è a servizio delle aziende dell’area industriale di Pianodardine. Ci viene riferito che i liquami convogliati dalle aziende nel depuratore ASI finirebbero direttamente nel Sabato, senza passare prima per il depuratore dell’Alto Calore, perché non funzionerebbero le pompe di sollevamento".

La segnalazione arriva dal Comitato Salviamo la Valle del Sabato, il dottore Franco Mazza, che si batte da anni contro l'inquinamento dell'area a ridosso del nucleo industriale di Avellino, riporta una denuncia giunta nelle ultime ore alla sua attenzione. Verifiche sono in corso per accertare i fatti. Non è esclusa una denuncia alla Procura della Republica affinché si faccia piena luce. Del resto, non più di qualche settimana fa il Procuratore Domenico Airoma aveva convocato un incontro con tutti gli attori per fare il punto sulla situazione con l'obiettivo dichiarato di "scovare e aggredire le fonti di inquinamento della Valle del Sabato per tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente".

"Questa cosa ci sembra di una gravità inaudita e se fosse vera rivelerebbe che a fronte delle tante discussioni che si fanno sulla depurazione poi in pratica…del fine ultimo per il quale alcuni enti esistono se ne infischiano!" scrive il medico ambentalista sulla pagina facebook dedicata, aggiungendo un amaro sfogo: "Allora io voglio dire che ci proviamo in tutti i modi a Salvare la Valle del Sabato ma se dobbiamo combattere contro queste situazioni non possiamo farcela e oggettivamente non ce la può fare nessuno!"