Avellino, all'Amabile una panchina rossa per Giulia Cecchettin L'evento mercoledi 29 novembre alle 16

L’Istituto tecnico economico Luigi Amabile di Avellino ancora in prima linea sul tema della violenza contro le donne. Un nuovo evento è in programma mercoledì alle ore 16. All’ingresso del complesso scolastico di via Morelli e Silvati sarà inaugurata una panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin: foto e targa della giovane vittima dell’ennesimo femmicidio. Accanto alla panchina sarà installata una cassetta postale a disposizione di tutte le donne. “L’obiettivo – spiega la dirigente scolastica Antonella Pappalardo – è raccogliere tutte le richieste di aiuto riguardo alla violenza di genere che arrivano sia dall’interno dell’istituto sia dall’esterno”.

A seguire gli alunni leggeranno poesie e brani sul tema.

Subito dopo, ci sarà l’esibizione di uno studente di terza che ha voluto dedicare una canzone a tutte le vittime.

Chiusa la cerimonia, gli studenti torneranno nelle aule per specifici laboratori didattici di approfondimento dedicati al tema della violenza contro le donne.

“Inoltre – conclude la preside Pappalardo – abbiamo organizzato un preciso percorso formativo per i docenti incentrato sull’educazione alle emozioni con un focus specifico sull’affettività. Partiremo il 5 dicembre”.