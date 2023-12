Mercatini e bimbi felici: Festa: "Quanta contagiosa allegria ad Avellino" Il sindaco: Avellino è Natale, sarà un crescendo di eventi

"Quanta contagiosa allegria e che piacevole clima di festa nel nostro splendido Mercatino di Natale, tra bimbi sorridenti e famiglie felici. Passeggiando tra gli stand che espongono il meglio del nostro artigianato e dell' enogastronomia locale, le attrazioni per i più piccoli e la luminosa cassa armonica, si respira appieno il senso di una festa dedicata a tutte le famiglie. Ed è solo l'inizio di una programmazione senza precedenti, che ci accompagnerà verso un Natale che consacrera' l'appeal del capoluogo quale centro attrattore dell'intera provincia, ed un capodanno davvero straordinario". Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Il primo cittadino rilancia dopo il Summert Festival e anima l'inverno avellinese. " In tanti hanno invaso piazza della Libertà con la loro gioia, le loro urla e quel genuino stupore, nel primo week-end dei Mercatini di Natale di Avellino

Sabato e domenica la più grande piazza della città si è vestita a festa con i suoni, i colori e i profumi natalizi, tra giocolieri, mangiatori di fuoco, artisti di strada e botteghe di artigiani. Le prime luminarie, la Cassa armonica, le iconiche mini baite in legno hanno fatto da cornice ad un unico grande spettacolo che ha avuto come protagoniste le tante famiglie che hanno scelto Avellino per vivere la magia del Natale", si legge sulla pagina social del comune di Avellino.