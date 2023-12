Addio a Rosanna Rebulla, figlia di una Avellino che era migliore Fu assessore con l'esecutivo Di Nunno e simbolo della politica fatta per servire

Con la morte di Rosanna Rebulla va via una certa idea della nostra città. Profondamente di Sinistra, radicata nella convinzione che fare politica fosse servizio e non gestione del potere, se n'è andata in punta di piedi. Aveva 80 anni, Rosanna, e le ultime parole scambiate con lei sono state un concentrato balistico avverso l'evoluzione mercantile del partito democratico provinciale. Un'analisi lucida e spietata su come, a partire dalla devastante gestione dell'amministrazione Foti, la città mano a mano si sia degradata, spenta, privata delle energie migliori che mettevano mano alle idee migliori.

Insegnante di Matematica, Rosanna Rebulla è stata assessore alle Politiche sociali all'epoca dell'esecutivo guidato da Antonio Di Nunno, il sindaco della “primavera” di Avellino, che adesso tutti celebrano ma le cui sofferenze per il feroce “fuoco amico” ricevuto era spesso la stessa Rosanna a raccogliere. Per svelarle anni dopo, a mente fredda, unitamente all'occupazione manu militari dei democratici di ogni posto, sedile o panchina, che presupponeva un gettone, una spinta più in la, una prebenda da accattoni. A partire dal “suo” Rubilli, che Rebulla ha gestito avendo sempre bene in mente la qualità della vita degli anziani e al quale è stata strappata, perché la spartizione era arrivata anche lì, per far posto a chi si è interessato molto alle cucine, ai terreni e alle attrezzature. Ora qualcosa manca all'appello.

Ecco perché la città, la parte più nobile, fatta da quelle persone formatesi con i sogni del rivoluzionario '68, quella idea rigorosa della politica con Rebulla perdono una figura di riferimento. Vera.

Alle sorelle Carmen e Silvana il cordoglio sincero della redazione di Ottopagine. I funerali si terrano domani. Il feretro di Rosanna Rebulla è stato trasferito nella camera ardente di Torrette di Mercogliano