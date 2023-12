Avellino, l’istituto Cocchia - Dalla Chiesa visita la redazione di Ottopagine La visita degli studenti delle classi terze, delle sezioni A, D, E, G, H e I

Si è conclusa la tre giorni di visite in redazione da parte degli alunni dell'Istituto comprensivo “Cocchia-Dalla Chiesa” di Avellino, guidato dalla dirigente Alessandra D’Agostino. Gli studenti delle classi terze, delle sezioni A, D, E, G, H e I , hanno assaporato il lavoro dei giornalisti. Accompagnati dalle insegnanti, Maria Filomena Leone, Letizia D’Agostino, Raffaella Giordano, Elvira Signorile, Clementina Addorisio, Carmen Petrone, Maria Landi e Paola Nazzaro, i ragazzi hanno mostrato grande interesse per le attività giornalistiche. Hanno ascoltato e appreso come le notizie vengono riportate sul web di ottopagine.it, come si realizza un tg news e come si organizza il palinsesto televisivo di Ottochannel.

Inoltre, hanno appreso come il giornalismo sia cambiato negli ultimi anni, dalla carta stampata al web. Queste e tante altre curiosità hanno soddisfatto gli alunni che hanno provato anche a cimentarsi nel ruolo di giornalista. Non sono mancate le domande soprattutto di chi ha nel cassetto il sogno di diventare un giornalista.

