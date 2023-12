Tentata rapina in piazza Libertà, Festa: "Miglioreremo la videosorveglianza" Il sindaco di Avellino è tornato sull'episodio di venerdì mattina

A margine delle celebrazioni per Santa Barbara il sindaco di Avellino Gianluca Festa è tornato sulla tentata rapina ai danni di un imprenditore di venerdì scorso nella centralissima piazza Libertà: "Credo sia importante evitare di preoccuparsi e drammatizzare, ma allo stesso tempopenso che la situazione non vada sottovalutata. Abbiamo piena fiducia nelle forze dell'ordine e negli organi di sicurezza sul territorio. Dai primi resoconti, sembra si sia trattato di un possibile agguato dovuto alla presenza di notevoli somme di denaro. Senza minimizzare la situazione, confido nel lavoro delle forze dell'ordine per garantire la nostra sicurezza. Per quanto ci riguarda, come amministrazione, tiamo già lavorando da tempo su un progetto che prevede l'implementazione di videosorveglianza e il potenziamento di una control room. Presto presenteremo questa proposta concreta alla cittadinanza”. Intanto proseguono le indagini della Polizia per risalire agli autori della tentata rapina che hanno agito a bordo di una moto.