Undici anni di agonia tra sequestri e lavori: oggi ha riaperto piazza Castello Il sindaco: "Restituiamo prestigio e dignità a questo scorcio di città"

Chiusa dal 2012 tra sequestri, contenziosi e lavori, oggi ad Avellino ha riaperto piazza Castello all'esito di una lunga riqualificazione.

La soddisfazione del sindaco Festa. “Una bella giornata per la nostra comunità. Puntuale consegniamo questa piazza ai nostri concittadini e soprattutto la consegniamo senza parcheggio perché per un periodo questo scorcio di città ha rappresentato in maniera impropria un parcheggio. È giusto invece che abbia la sua dignità e il suo prestigio e che possa essere utilizzata, per camminarci, per spostarci e non per parcheggiare”.

L'amministrazione è pronta anche a farla rivivere con eventi e concerti nel periodo estivo. “Si può effettuare anche una chiusura ai due lati. Poi c'è il Conservatorio, c'è il teatro. Sicuramente durante il periodo natalizio avremo anche qualche istallazione qui, in modo che si possa ricordare il Natale. Non è escluso che durante il periodo estivo si possa organizzare qualche interessante evento da queste parti”.

Festa conferma poi che si provvederà a rimuovere la scala in acciaio che conduce ai ruderi dell'antico maniero. "Stiamo provando a individuare qualche soggetto che la rimuova e poi magari riutilizzi l'acciaio zincato che mi sembra di qualità, in modo da non gravare sulle casse comunali”.

Resiste ancora qualche disagio per la chiusura parziale di corso Umberto I, ma è questione di pochi giorni. “Anche quello scorcio di città vivrà di luce rinnovata, perché credo che l'ingresso alla città debba avere la sua dignità e il suo prestigio".