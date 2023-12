Nargi: "Luci e gioia per Avellino". Luongo: "Orgogliosi del nostro lavoro" Il vicesindaco: identità e radici sono l'oro della nostra comunità. Luongo: grandi eventi per voi

"In questi ultimi anni Avellino si è riappropriata della sua identità, dei simboli della propria storia, ha riscoperto quel senso di appartenenza che mancava da anni e si è percepita nuovamente grande. - spiega il vicesindaco Laura Nargi, a margine della accensione delle luminarie. "Se ci pensate bene, identità, radici, appartenenza sono tutti concetti che fanno di Avellino una piccola grande famiglia. Quindi il mio augurio è che possiate prendervi il tempo necessario per godere a pieno di questo periodo di spensieratezza e serenità, di vivere queste feste nei tanti angoli e nei tanti momenti di gioia che questa città saprà offrirvi, di lasciarvi scaldare da quel calore, quell’affetto e quella solidarietà che la nostra città saprà restituirvi. Avellino è la casa di tutti noi". L'assessore Stefano Luongo, che ieri sera ha seguito l'evento, ha spiegato: questo è il frutto di un lavoro corale, ottenuto grazie all'impegno di ognuno di noi. Abbiamo voluto e creduto nel progetto di cambiamento di questa città. Attirare visitatori nel capoluogo significa risvegliare la città, la sua economia. Sarà un capolavoro il capodanno con Venditti Luche' scendete tutti in strada a festeggiare con noi".