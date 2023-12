Centro autismo, il monito del Vescovo: "Basta bandiere, è il momento di aprirlo" Monsignor Aiello sferza le istituzioni ad accelerare sulla struttura di Valle

A margine della presentazione del Rapporto Caritas sulla povertà, il Vescovo di Avellino Arturo Aiello ha lanciato un messaggio alla politica e alle istituzioni per accelerare sull'apertura del Centro autismo di Rione Valle. “In questa città ci sono cose inspiegabili, progetti per i quali è tutto terminato ma che non riescono a decollare. Credo che il problema sia quello annoso delle bandiere, delle appartenenze, di chi debba prendersi il merito di aver aperto questo centro mentre ci sono ragazzi che aspettano di avere assistenza. Ogni tanto vedo una biancheggiata alla facciata, ma nulla si sblocca. Questi ragazzi non si rendono conto di tante cose, la coscienza è quella dei genitori che soffrono. Auguro a questi ragazzi che nello spacchettare i doni di Natale possano trovare anche il Centro per l’autismo sotto l’albero. Il compito delle istituzioni è quello del bene comune, purtroppo troppo spesso prevale l'interesse del bene particolare”.