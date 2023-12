Raddoppiano i consultori per le donne ad Avellino, a Rione Mazzini nuovi servizi L'amministrazione investe 62mila euro per sistemare i locali, l'Asl metterà i professionisti

Un consultorio familiare comunale in arrivo a rione Mazzini. È il secondo ad Avellino. L’Amministrazione comunale di Avellino si prepara ad aprire il secondo consultorio familiare della città, dopo quello già attivo presso l’Asl di via degli Imbimbo. Sorgerà a Rione Mazzini lungo via Raimo grazie a un investimento di 62.000 euro.

Dopo aver incassato il parere della commissione tecnica multidisciplinare dell’Asl, l’ente ora realizzerà gli opportuni lavori di sistemazione interna ed esterna. Sarà uno spazio protetto ed attrezzato, che garantirà alle donne ed alle famiglie che ne avranno bisogno, tutti i servizi ed il calore necessari.

L’assessore alle Pari Opportunità, Marianna Mazza, ha predisposto l’intervento, che consentirà di raddoppiare il numero dei consultori ad Avellino. La struttura comunale affianca quella attiva presso l’Asl di via degli Imbimbo. Anche per il secondo consultorio l’ASL garantirà la presenza delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività, servizi fondamentali di prevenzione primaria, come ad esempio lo screening della cervice uterina, e attività finalizzate a garantire la salute riproduttiva della donna, la promozione della maternità e della paternità, la tutela della famiglia e dell’infanzia.