Mid, verso un dipartimento regionale della disabilità: il dibattito ad Avellino Esposito: "Cresce la rete di enti e associazioni che supportano il Mid"

Si è svolta ad Avellino l’Iniziativa del M.I.D. Incontro Dibattitto sul Tema “Conosciamo e raccontiamo la diversa abilità”, orgamizzata in collaborazione con il Responsabile dell’U.O.C. di Riabilitazione dell’A.S.L. di Avellino Dr. Mariano Malanga, la Misericordia di Avellino, la Dottoressa Angela Marcarelli, Coordinatrice dell’Assemblea Territoriale Cittadinanzattiva Montefalcione- Avellino- Bassa Irpinia, la Rete Tribunale per i diritti del malato di Avellino, Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), con il Patrocinio morale dei Comuni di Mercogliano e Pietradefusi, della I.H.R.C. (Internazional Human Right Commission in Italy) e di Cesvolab centro Servizi per il Volontariato e con il sostegno della Santaniello Moto S.R.L.S. di Comiziano (Na).

"Un’iniziativa la prima questa dove tutti i partecipanti hanno inteso in conclusione promuovere la futura organizzazione e nascita di un dipartimento regionale della disabilità a

guida M.I.D - spiega il coordinatore Giovanni Esposito - . in collaborazione con l’Associazione Alta Irpinia Solidale già promotore insieme allo stesso M.I.D., che in futuro potrà anche rivestire carattere nazionale e perché no vista la rappresentatività del M.I.D. anche in qualche territorio oltre l’Italia (in Francia) anche fuori dai confini nazionali, ovviamente confidando anche particolarmente nel supporto soprattutto dei cittadini e delle amministrazioni comunali che vedranno da parte nostra come capofila dei comuni interessati e che già hanno offerto la loro fattiva disponibilità oltre che sensibilità Mercogliano con il Sindaco Vittorio D’Alessio" conclude Esposito.