Alba rosso fuoco, le foto spettacolari dell'Osservatorio di Montevergine La spettacolare aurora

Stamattina il sorgere del sole in Irpinia è stato più spettacolare del solito regalando una vera è propria meraviglia, subito immortala dagli esperti dell'osservatorio di Montevergine, che hanno pubblicato gli scatti, sulla pagina social.

In poco tempo, le straordinarie immagini dell'aurora “rosso fuoco” sono subito diventate virali sui social network. L'aurora in particolare, poco prima del sorgere del Sole, rappresenta l'ultima fase del crepuscolo mattutino, e normalmente tende ad essere dorata o rosea, ma talvolta, come il caso di oggi lunedì 11 dicembre, può diventare anche purpurea o ramata.

Durante l'aurora predomina la luce colorata rifratta dagli strati inferiori.