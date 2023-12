Autismo, genitori disperati scrivono al sindaco: "Per favore Gianluca ascoltaci" Varrecchia e D'Anna: il primo cittadino faccia una buona azione di Natale

Una lettera aperta al Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per chiedere l'apertura e messa in funzione prima di Natale del centro per l'Autismo. A scrivere la missiva indirizzata al primo cittadino i referenti dell'ufficio Garante Diverse Abilità Michelangelo Varrecchia e Gennaro D'Anna. Nel testo i rappresentanti ricordano a Festa quanto previsto dalla legge e il lungo iter dell'eterna incompiuta, completata ma mai messa in funzione. Ad aspettare l'apertura del centro centinaia di famiglie senza servizi. Negli scorsi giorni anche il vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, aveva chiesto alla politica di fare la propria parte.

"Per favore Gianluca ascoltaci. Dopo il Prefetto ( Centro in Prefettura) anche il nostro Vescovo invoca l'apertura (chiavi in mano,no bandierine). Noi ti ricordiamoche la Legge N.le 134/2015 all' articolo 3 prevede la presa in carico dei bambini,adolescenti e adulti autistici da parte della sanità pubblica per il corso della vita .Vuoi impedire che cio' accada nel nome del profitto privato? Ferma la sofferenza ,concedi il Comodato d'uso all'Asl. Fai una buona azione di Natale . Perdona il disturbo nel tuo UTILE lavoro. Grazie di cuore", Così i due referenti Michelangelo Varrecchia (nella foto, ndr) e Gennaro D'Anna.