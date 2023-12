Avellino, raccolta fondi per nuovi alberi: "Vogliamo ridare dignità a via Pini" L'iniziativa del gruppo Legambiente Alveare di Avellino

Domani mattina, 12 dicembre, alle 9.30 in via Aldo Pini (dietro autostazione) Legambiente Avellino organizzerà una conferenza stampa sulla nuova raccolta fondi lanciata da Legambiente Avellino a seguito dei danni subiti agli alberi piantati lo scorso novembre.

Obiettivo: una raccolta fondi per restituire dignità a via Aldo Pini, l'arteria che porta all'Autostazione di Avellino. "Durante la scorsa festa dell'albero a Novembre, abbiamo donato alla città cinque ligustri per restituire ossigeno - si legge in una nota di Legambiente Alveare - verde e pulizia a una parte del centro avellinese. Questi 5 alberi sono stati, più volte, danneggiati. In silenzio, come api operaie, abbiamo già provveduto a sostuirli una volta. Qualche giorno fa l'amara scoperta, ce li hanno spezzati di nuovo. Noi non ci arrendiamo. Lanciamo questa raccolta fondi per acquistare dei ligustri grandi e importanti in modo da piantarli a via Aldo Pini e dire...spezza sta ceppa!"