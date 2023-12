Natale ad Avellino, Nargi: "Avremo grandi ricadute turistiche" Presentato il cartellone: eventi, luci live music e villaggi per bambini

Concerti nelle chiese, luci in tutta la città, video mapping, un museo immersivo nei Cunicoli longobardi, tanti momenti per i più piccoli. Ad Avellino il Natale non è solo mercatini, luminarie e maxi albero al Rosario, ma ci sarà un ricco programma di eventi fino all’Epifania.

Il cartellone natalizio è stato presentato in mattinata dal vicesindaco Laura Nargi. "Abbiamo provato a creare un'atmosfera unica, intima e familiare. Il Natale è stato realizzato sia per favorire i commercianti, che sono la spina dorsale della nostra economia sia per incrementare i flussi turistici".

"Abbiamo coinvolto tutte le chiese più grandi per i concerti di musica classica, il Conservatorio si esibira a Piazza Castello e abbiamo immaginato con lo Studio Kanaca un museo immersivo che ci permetterà di vivere un'esperienza unica nei Cunicoli longobardi. Sono sicura che nei prossimi giorni i flussi turistici aumenteranno con molta soddisfazione, la nostra "Foresta Incantata" a Parco Di nunno ha già fatto il giro della Regione".