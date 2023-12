Donna con due uteri e due vagine dà alla luce il suo bebè, gioia nell'avellinese Gioia per una coppia dell'avellinese, seguita dal dottore Rocco. Lo scorso giovedì è nato il bambino

Parto eccezionale a Salerno, dove una donna dell'avellinese con due uteri e due vagine ha dato alla luce, la scorsa settimana, il suo bebè. Un caso clinico eccezionale, per un percorso di gestazione che è stato accompagnato da cure e un intervento chirurgico, così da consentire alla giovane coppia dell'avellinese, entrambi poco più che ventenni, di coronare il loro sogno di diventare genitori. A seguire l'articolato caso clinico il medico irpino, Vincenzo Rocco.

La ricerca della gravidanza

I due giovani si erano rivolti ad un centro specializzato per la ricerca della gravidanza, non riuscendo da tempo a diventare genitori naturalmente. La signora ha così ha scoperto di avere due uteri e due vagine. Dopo un accurato intervento chirurgico e una adeguata terapia, giovedì è nato un bellissimo bambino del peso di due chili e settecento grammi, per la gioia enorme della giovane coppia dell’Avellinese. Si tratta di un caso assolutamente raro e articolato, che è stato affrontato e seguito dal dottore Vincenzo Rocco che con la collega Fernanda Cioffi, figlia del fondatore Luigi, dirige il centro Fertilitas di via Torrione. "Si tratta di un caso eccezionale di medicina, spiega il dottore Rocco -. In letteratura scientifica non ho trovato riscontri. Siamo particolarmente felici e soddisfatti del risultato ottenuto, che porta gioia e vita in una nuova famiglia". La coppia di giovanissimi è tornata a casa, con il loro bambino, iniziando una nuova vita, dopo i lunghi mesi di cure.

Un caso eccezionale

La coppia si era rivolta al centro per i problemi dovuti alla difficoltà di procreare, e alla visita ginecologica è stata accertata la presenza di una vagina doppia, ognuna terminante in un emi utero. La paziente è stata così sottoposta ad un intervento chirurgico, che è stato eseguito a Villa Ester ad Avellino. Un intervento necessario, così da consentire alla donna di poter accogliere la gravidanza strutturalmente. «Abbiamo sottoposto la paziente a un intervento chirurgico consistente nel rimuovere la parete che divideva le due vagine e in isteroscopia abbiamo collegato i due emiuteri creando una cavità uterina idonea a sostenere una gravidanza - spiega il dottore irpino, Vincenzo Rocco - Dopo alcuni mesi, necessari per consetire il decorso post operatorio e la guarigione chirurgica, tramite procreazione medicalmente assistita siamo riusciti a coronare le aspettative della paziente, che giovedì ha partorito. In clinica siamo stati tutti felici di vedere venire alla luce il piccolino».

La donna in passato aveva effettuato altre visite ma non aveva mai accertato la presenza di tale conformazione dell'apparato genitale. Una storia a lieto fine che ha scaldato i cuori di tanti, che gioiscono per la grande felicità ottenuta dalla giovane coppia avellinese.