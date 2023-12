Un albero per Giulia. Iannace: "Spesso le donne malate vengono isolate" L'appello del dottore Carlo Iannace: spesso donne malate vittime di isolamento. Basta violenza

E' dedicato a Giulia Cecchettin uno dei cinque alberi della prevenzione, sistemati e addobbati nell'agorà dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Cinque colori per promuovere la cultura della prevenzione della lotta al cancro al seno, per difendere la vita, per sensibilizzare la pubblica opizione su temi importanti come l'autismo. Cinque colori per lanciare messaggi importati ai malati e visitatori del Moscati: tra questi il verde: come il cuore dei tifosi dell'Avellino Calcio, il blu per l'autismo, il rosso per ricordare le malate metastatiche, come Loredana morta dopo anni di lotta contro il cancro, il rosa della prevenzione del tumore al seno e quello rosso che ricorda il no alla violenza contro le donne. "Lo abbiamo dedicato a Giulia Cecchettin - spiega il senologo e primario della Breast Unit, Carlo Iannace -. Un albero che quest'anno diventa simbolo di lotta e tutela per la vita. Troppe donne sono vittime di violenza. Le stesse donne che si ammalano di cancro vivono isolamento e violenza in alucni casi in famiglia. Storie che accadono, tra le mura domestiche, che putroppo travolgono vite di donne in lotta contro il cancro. Il messaggio che voglio lanciare è quello della speranza, di lottare sempre. Anche in vicende dolorose, come quelle di ulteriori sofferenze patite tra le mura domestiche, si può rinascere. Ho conosciuto tante donne straordinarie, che anche nella sofferenza fisica ed emotiva hanno saputo trovare riscatto, forza e rinascita":