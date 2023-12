Lo scambio di auguri in Prefettura, i doni devoluti alla Caritas Domani mattina, a partire dalle 9,30 gli alunni addobberanno l'albero di Natale nel chiostro

Domani mattina, a partire dalle 9,30, i giovanissimi allievi di alcune scuole primarie della città e della provincia saranno presso la sede della Prefettura, dove, insieme ai Vigili del fuoco del Comando provinciale ed ai rappresentanti locali dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco, addobberanno l’albero di Natale allestito all’interno del chiostro del palazzo di Governo.

L'iniziativa mira ad aprire sempre più i luoghi istituzionali alla cittadinanza, con una particolare attenzione, in questa circostanza, ai bambini, che, con le loro creazioni, adorneranno l’abete.

Intanto, il prossimo 19 dicembre, alle 18.00, si svolgerà, presso il Salone degli Specchi di questa Prefettura, il tradizionale scambio degli auguri di Natale. Anche quest'anno l'evento sarà accompagnato dall'esibizione di alcuni studenti delle scuole, oltreché dall'impegno di un giovane pianista allievo del Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avelino, che allieteranno la cerimonia. Saranno, inoltre, esposte le creazioni presepiali delle Forze dell'Ordine, dell'Esercito e dei Vigili del Fuoco.

Per l'occasine del Santo Natale il vescovo di Avellino Arturo Aiello ha scritto una lettera al prefetto di Avellino.

"Ringrazio con affetto li nostro Prefetto Sua Eccelenza Dot.ssa Paola Spena che, con squisita sensibilità, ha voluto devolvere alla Caritas Diocesana li ricavato dei doni del prossimo Natale con particolare attenzione ale famiglie disagiate del nostro territorio. Non molti sanno che al crisi economica mondiale a partire dal 2009 con al mancanza di lavoro e gli effetti del Covid sull'economia ha fatto scendere sotto la soglia di povertà tante famiglie che in precedenza vivevano dignitosamente.

Tanti drammi si consumano silenziosamente anche per li senso di dignità che le famiglie mantengono celando anche bisogni di primaria necessità. Con discrezione, utilizzando i monitor che sono i "Centri di Ascolto", al Caritas sostiene tante famiglie fornendo loro un supporto di beni alimentari, per alcune di esse, unica fonte di sussistenza. L'avvicinarsi delle Feste Natalizie, dove mangiare insieme èuno dei modi di fare festa edi aggregazione, èl'occasione per un aiuto discreto e un dovere per noi tutti. L'iniziativa del nostro Prefetto è segno di stima ed esempio di collaborazione tra Enti diversi che hanno come fine li bene dell'uomo, di ogni uomo, di tutto l'uomo.