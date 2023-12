Scuole, due milioni per abbattere e ricostruire 4 istituti: ecco quali Assegnate alla Provincia di Avellino risorse per due milioni di euro dall’Agenzia del Demanio

Assegnate alla Provincia di Avellino risorse per due milioni di euro dall’Agenzia del Demanio per la progettazione di nuovi edifici destinati a ospitare le scuole. Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane e il rappresentante della Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio, Filippo Salucci, hanno sottoscritto una convenzione per disciplinare il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione delle attività tecniche richieste dalla Provincia con la citata manifestazione di interesse, con riferimento agli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico di propria competenza.

Gli edifici individuati per gli interventi di demolizione e ricostruzione sono quelli che attualmente ospitano il Liceo Classico statale di Pietradefusi, il Liceo Rinaldo d'Aquino di Montella, il Liceo Pietro Paolo Parzanese e l’IISS Ruggero II di Ariano Irpino. La progettazione sarà affidata alla stessa Struttura dell’Agenzia del Demanio. “Prosegue il nostro programma di interventi sulle scuole di competenza della Provincia – dichiara il presidente Buonopane – Il lavoro che stiamo portando avanti viene ancora una volta premiato con un finanziamento importante, questa volta destinato alla progettazione. A breve, partiranno altri cantieri”.