Avellino, riapre finalmente Corso Umberto, ora si spera nel rilancio Cittadini e commercianti divisi sull'ipotesi di pedonalizzare l'arteria

Nuovo look per il centro storico di Avellino, si sono conclusi i lavori stradali nel tratto di corso Umberto che porta a piazza Castello, interessati da opere di riqualificazione dei sottoservizi e in superficie con la nuova pavimentazione che si collega idealmente con i sampietrini a quella della piazza davanti al Teatro Gesualdo, da qualche giorno restituita alla città dopo circa dieci anni di lavori.

Soddisfatti residenti e commercianti della zona dopo tanti disagi: numerosi sono infatti gli esercizi commerciali che hanno chiuso le saracinesche nel corso degli anni. Quelli che hanno resistito ora sperano nel rilancio delle attività, ma le aspettative sono diverse.

C'è chi chiede nuovi parcheggi per favorire la sosta degli avventori e chi invece auspica addirittura la pedonalizzazione completa dell'arteria così come avviene in altri centri storici d'Italia.

L'idea di chiudere al traffico automobilistico il tratto che dalla Dogana va a Piazza Castello si è più vlte palesata nel dibattito pubblico e la stessa amministrazione comunale ne ha valutato l'opportunità. Le zone a traffico limitato attivate durante il periodo estivo hanno rappresentato un efficace banco di prova, ma i dubbi sull'efficaia di un provvedimento definitivo sono ancora tanti. Il giusto compromesso potrebbe essere la chiusura solo nei fine settimana per consentire ai bar ai ristoranti e ai locali della zona del centro storico di godere delle ricadute della movida.