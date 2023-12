Avellino, riapre Corso Umberto. Festa: "Affascinante porta d'accesso alla città" Il sindaco: "Stiamo immaginando un senso unico in ingresso"

Il Comune di Avellino ha completato la riqualificazione di Corso Umberto. La celebre strada del centro storico del capoluogo è stata riaperta al traffico veicolare. Riqualificato il manto stradale con i sampietrini ed adeguato il sottostante impianto fognario, Corso Umberto torna alla piena fruizione degli avellinesi nel pieno del suo splendore. Il tutto, a pochi giorni dall’inaugurazione di Piazza Castello.

Prosegue speditamente l’impegno dell’Amministrazione comunale per il rilancio e la riscoperta del centro antico del capoluogo. «Abbiamo completato uno straordinario intervento di riqualificazione di Corso Umberto - afferma il sindaco di Avellino, Gianluca Festa -. Diventerà il prestigioso ed affascinante accesso ad Avellino dalla porta Est. Lo abbiamo curato nei minimi dettagli: ci tenevamo particolarmente - sottolinea - Ora stiamo immaginando un senso unico in ingresso, affinché chi arriva in città possa godere appieno anche della bellezza di Piazza Castello e del Casino del Principe».