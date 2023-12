Ugl Avellino, domani si accende l'Albero della solidarietà Appuntamento alle 16.30 in via Circumvallazione, nei pressi del Viva Hotel

Domani, sabato, 16 dicembre, presso la Sala Meeting Viva Hotel ad Avellino l'Ugl incontrerà, dalle ore 16.30, tutti i suoi iscritti, la dirigenza e le Istituzioni locali per il consueto brindisi di Natale. A seguire ci sarà, proprio in via circumvallazione, l'accensione dell'Albero della solidarietà.

"Si tratta di un gesto simbolico - spiega Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino - abbiamo voluto donare alla città delle luci di speranza con l'auspicio che il nuovo anno sia davvero per tutte le famiglie irpine un momento di riscatto economico e sociale".