Avellino, tornano a ruggire i motori dell'automobilismo irpino: che emozione Successo per la presentazione dell’interessante volume di Salvatore Tarantino

Circuiti verdi, assi del volante, 1928-1992. Memorie ed identità, ricerca studio, preservazione delle fonti e valorizzazione del territorio, a partire dalle aree interne

Successo ad Avellino per la presentazione dell’interessante volume di Salvatore Tarantino dedicato alla storia documentata ed illustrata di 65 anni di automobilismo irpino. Incontenibili le emozioni dei piloti, ritrovatisi dopo lunghi anni tra ricordi e tanti aneddoti. A fare gli onori di casa il sindaco Gianluca Festa e il presidente del Coni Avellino Giuseppe Saviano. Presente il grande Pino Del Gaudio, vecchia gloria del calcio arianese, per tutti Pelè il quale si è congratulato con Tarantino per il prezioso lavoro portato a termine con passione, impegno e sacrifici. Non un semplice libro ma un mega volume inedito e curato nei minimi dettagli.

"E’ stato bello scoprire esperienze e aneddoti affascinanti. Senza dubbio una grande festa dell’automobilismo irpino. Il lavoro - afferma Tarantino - è stato quello di ricostruire una storia, che è stata molto importante e ha riguardato ogni angolo della nostra provincia, sia per le gare che si svolgevano, sia per i grandi protagonisti che la nostra provincia, l’Irpinia, è riuscita ad esprimere in campo nazionale ed internazionale, nonostante non fosse vicina ai grandi templi del moto sport.

La provincia di Avellino è riuscita sempre a catturare la partecipazione e la simpatia di tanti protagonisti della scena sportiva."

Presenti all'evento i protagonisti di oggi, che si sfidano e vincono sui campi di gara nazionali o che custodiscono il patrimonio storico automobilistico attraverso collezioni straordinarie ed eventi che riscuotono partecipazioni da tutta Italia. Presenti tra gli altri Francesco De Beaumont, alfiere della scuderia irpinia Northwest Jolly, Ermes Della Pia, team principal di Della Pia Engineering, la squadra campione del Mini Challenge ed i campioni della scena Slalom Michele Sellitto, Antonio Ragno ed Alessio Ascione.