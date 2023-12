Tunnel, ci siamo. Festa: "Corso Umberto sarà l'ingresso nel cuore della città" Count down per il sottopasso: Il sindaco intanto mostra la porta di accesso nel centro storico

Sarà la porta di accesso della città nel cuore antico del capoluogo, e per renderla ancora più monumentale e fruibile sarà a senso unico di marcia per le auto. Corso Umberto riapre alle auto nella sua interezza. Sono stati completati i lavori all'incrocio di piazza Castello e ora è conto alla rovescia per la consegna alla città dell'eterna incompiuta, il tunnel.

«Corso Umberto rappresenterà l'ingresso nel cuore antico della città con un senso unico di marcia da via Tedesco a salire». Lo annuncia il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, in un video sui social, mostrando la nuova pavimentazione e riassetto del centro antico. Da due giorni Corso Umberto è nuovamente percorribile dopo cinque mesi di lavori. Il sindaco spiega: «Abbiamo completato uno straordinario intervento di riqualificazione che farà di Corso Umberto il naturale e prestigioso ingresso alla città dalla Porta est. Un lavoro curato nei minimi particolari perchè stiamo pensando di realizzare un senso unico in ingresso per fare in modo che chi arriverà per visitare Avellino troverà un ambiente più bello e potrà godere della bellezza di Casino del Principe e di Piazza Castello». Sono stati anche ammodernati i marciapiedi e gli impianti di illuminazione, oltre che risanato il sistema fognario. Ora si lavora sui buchi neri, Sono partite le comunicazione ai proprietari di ruderi e palazzi cadenti del centro antico. L'amministrazione comunale dopo aver intimato ai proprietari la messa in sicurezza dei manufatti, ha proceduto con gli espropri. Demolizioni e nuovi interventi sono in atto, per rendere giusto decoro, sicurezza e bellezza alla zona. Ora è conto alla rovescia per il sottopasso. Dagli uffici tecnici negli scorsi giorni è arrivato il collaudo tecnico amministrativo sottoscritto il 30 novembre scorso con le imprese responsabili.Si marcerà a 30 chilometri orari e con doppio senso di marcia.