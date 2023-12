Festa, asse con Zuchtriegel: "Lavoro a un ponte Pompei-Avellino" A Villa Amendola presentato il libro del direttore del Parco Archeologico

Villa Amendola ha aperto le porte al fascino eterno di Pompei. Presentato l’ultimo libro del direttore del Parco Archeologico più famoso d'Italia, Gabriel Zuchtriegel. "Il libro tratta di Pompei, ma è concepito come una proposta su come avvicinarsi alla cultura in generale" - spiega Zuchtriegel - Può essere letto anche ad Avellino e in tutto il territorio, al fine di comprendere come le cose che emergono dal passato, presenti in Italia come una grande Pompei, possano arricchire culturalmente, psicologicamente ed emotivamente la nostra vita. La mia presenza qui ad Avellino è il risultato di un invito dell'amministrazione locale, del sindaco Festa e degli amici che ho in questa città da molti anni. Visito questa bellissima città da dieci anni, spesso e volentieri, ed è un luogo che amo profondamente".

"Io ritengo che Pompei rappresenti una vera e propria opportunità per l'intera Campania. In questi ultimi tempi, ho notato un aumento delle presenze turistiche" - ha aggiunto Gianluca Festa. "Questo libro che racconta di una Pompei, una città incantata e suggestiva, a cui si conferisce un maggiore grado di umanizzazione. Stiamo immaginando di realizzare un ponte che colleghi questa grande realtà turistica e storica della Campania, magari con un po' di bellezze locali e le eccellenze irpine. Spero che la sinergia non solo rappresenti un'opportunità, ma sia la chiave stessa del successo".