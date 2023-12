Avellino: festa abusiva al centro storico, arriva la polizia tensioni e proteste La segnalazione arriva dai residenti, sul posto una pattuglia con gli agenti della questura

Feste abusive al centro storico, arriva la polizia. E' stata la denuncia arrivata dal cuore antico della città a richiedere l'intervento degli agenti della questura di Avellino. Stando a quanto si è appreso nel cuore della notte, era ancora in corso una festa con musica a tutto volume, all'interno di un palazzo storico a poca distanza da Duomo, creando non pochi disagi agli abitanti in zona.

Agli agenti è stata denunciata una situazione del tutto abusiva che tra l'altro metterebbe a rischio anche l'incolumità dei partecipanti alla festa visto che la struttura utilizzata per l'evento sarebbe del tutto priva di uscite di sicurezza. La polizia ha accertato i fatti. Resta da vedere se ci sarà un seguito giudiziario rispetto a questa vicenda.

Secondo quanto segnalato da alcuni residenti il caso già in passato era stato denunciato alla Procura della Repubblica e ai carabinieri del comando provinciale di Avellino. Ma al momento non è dato di sapere se ci sono sviluppi negli accertamenti degli inquirenti. Fatto sta che le feste continuano...