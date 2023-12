Covid Avellino, open day aperto a tutti al Moscati: vaccinatevi, casi in aumento Sanseverino: vaccinatevi senza se e senza ma

Open Day anti Covid 19 al Moscati di Avellino. Anche in Irpinia i casi sono aumento e in data 21.12 dalle ore 9.00 alle 18.00 sarà possibile vaccinarsi. Giovedi nell'ospedale avellinese si terrà l'iniziativa per promuovere i vaccini anticovid. Senza prenotazione, aperto a tutti i cittadini, indipendentemente dall' eta' e da eventuale fragilita'". Spiega il dottore Carmine Sanseverino, medico simbolo della lotta al virus, lui stesso ridotto in fin di vita dal covid, ma che fortunatamente vinse la sua battaglia. I vaccini saranno inoculati nell'Azienda Ospedaliera Moscati. 1° piano settore Blu.

"i casi di Covvid che richiedono ricovero ospedaliero sono in aumento. Proteggete voi e i vostri cari. VACCINATEVI SENZA SE E SENZA MA.". Spiega Sanseverino.