Solidarietà e sorrisi al Moscati, Prefetto e Questore consegnano doni ai bimbi Una giornata speciale per chi è costretto in ospedale durante questi giorni di festa

Donare un sorriso a chi in questi giorni di festa soffre. Questo in fondo è il senso vero del Natale e il prefetto e il questore di Avellino Paola Spena e Nicolino Pepe hanno regalato giocattoli e gadget della Polizia ai piccoli degenti del reparto di Pediatria dell'ospedale Moscati. Un abbraccio simbolico che ha rafforzato il senso di comunità e ha reso speciale e diversa una giornata in corsia.

"Venire qui e essere accolti con tanto affetto da questi bambini che stanno attraversando un momento particolare, ma che, devo dire, vivono in un contesto di pediatria pieno di colori e giochi, è stata per noi un'occasione davvero speciale per festeggiare il Natale nel modo giusto - dichiara la Spena - Quindi essere vicini a chi sta affrontando delle difficoltà, cercare di far sorridere i bambini, ricevere da loro tantissimi sorrisi è stato davvero un regalo che hanno fatto lorto a noi. È sempre un filo rosso di vicinanza delle istituzioni alle comunità, e nulla avvicina tanto al Natale quanto i bambini, che rappresentano il presente e il futuro delle nostre comunità".

"Il reparto di pediatria è sempre un reparto particolare, poiché ospita bambini che dovrebbero essere quelli che stanno sempre bene nell'immaginario di tutti noi - gli fa eco il manager Pizzuti - Purtroppo, questi bambini si trovano qui anche durante il periodo natalizio, e il fatto di ricevere doni e visite, tra l'altro importanti come quella di oggi, può sicuramente alleviare un po' delle loro sofferenze. Sono molto contento di questa visita e delle altre che si sono succedute in questi giorni, ma in particolare di questa, perché è stata richiesta da istituzioni di rilievo”.

E in reparto è arrivato anche un altro ospite speciale: Viky, un bellissimo pastore tedesco dell'unità Cinofili di Napoli. Il cane, subito eletto a mascotte, si è lasciato coccolare a lungo dai bambini.