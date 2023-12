"Donare è il gesto più bello": il Natale della FIOM alla Mensa dei poveri Un gesto concreto per aiutare chi è in difficoltà

Un gesto di solidarietà per stare dalla parte dei più poveri, degli ultimi. La Fiom-Cgil ha donato generi alimentari agli ospiti della Mensa dei poveri di Avellino. Le delegate ed i delegati del sindacato in prossimità delle festività natalizie hanno voluto fare un gesto concreto con un impatto immediato, ma soprattutto è stato il modo attraverso il quale la FIOM vuole accendere i riflettori sulle disuguaglianze che genera il sistema economico. “Questo è il vero senso del Natale – dichiarano Giuseppe Morsa e il vicedirettore della Caritas Don Vitaliano della Sala – Durante queste feste si riscopre il senso vero del Natale, la solidarietà e la vicinanza. Anche tante scuole stanno contribuendo ad aiutarci con le loro donazioni. Non c'è solo il caro bollette che pesa sulle famiglie, ma anche l'emergenza casa e il dramma di chi vive in solitudine. “Ecco allora – conclude Giuseppe Morsa – che è doveroso fare la nostra parte. Lo avevamo già fatto in occasione della Pasqua e il gesto lo ripetiamo oggi per stare vicini ai dimenticati".