Avellino, è ufficiale: l'avvocato De Maio candidato sindaco del centro sinistra L'affermato professionista, 61 anni, ha sciolto le ultime riserve: sarà lui a sfidare Festa

Sarà l'avvocato penalista avellinese Benedetto Vittorio De Maio l'anti Festa scelto dal centro sinistra per le elezioni amministrative del prossimo anno ad Avellino. Ora è ufficiale. L'affermato professionista, 61 anni, ha sciolto le ultime riserve dopo aver verificato l'unanimità di intenti sulla sua candidatura a sindaco da parte dei partiti che andranno a costituire il campo largo di centrosinistra in città.

De Maio è persona stimata e conosciuta ad Avellino, proviene dalla cosiddetta società civile e si cimenta per la prima volta in una sfida di carattere politico. Alle ultime amministrative il candidato del Pd Luca Cipriano lo avrebbe voluto coinvolgere nell'esecutivo comunale in caso di vittoria. Ora scende in campo in prima persona. Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione ufficiale della sua candidatura nel corso di una conferenza stampa da parte dei partiti che andranno a comporre la coalizione di centro sinistra.