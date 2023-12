Piazza Castello, un brindisi di Natale in musica per la riapertura Stasera, alle 19:30, i musicisti diretti dal mastro Marcello Martella intoneranno l’inno di Mameli

Un augurio in musica per la riapertura di Piazza Castello a cura del Conservatorio Cimarosa di Avellino. Dopo la storica inaugurazione, avvenuta lo scorso 6 dicembre, l’agorà dell’antico maniero, fresca di restyling, ospiterà l’Orchestra di Fiati dell’istituto di alta formazione musicale di via Circumvallazione.

Questa sera, alle 19:30, gli orchestrali diretti dal mastro Marcello Martella intoneranno l’inno di Mameli, quale sentito e prestigioso augurio per la riapertura della piazza.

Sarà il primo, atteso, appuntamento in musica dopo la riqualificazione. A seguire, all’interno dell’Auditorium “Vitale” del Conservatorio, avrà luogo il concerto per gli “Auguri in musica”.

La performance sarà introdotta da Carmela Palumbo. L’orchestra sarà accompagnata da Krizia Orrico e Miriam Mucciolo, producendosi in una piacevole serie di successi natalizi, del calibro di “A most wonderful Christmas” e “Silent night”. Si chiuderà con la “Marcia di Radetzky”.