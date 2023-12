NurSind: "L'Asl di Avellino non pubblica dati su fondi contrattuali da 3 anni" Il Nursind segnala all'Anac

L'Asl di Avellino non pubblica dati sui fondi contrattuali, e il Nursind invia una segnalazione ad ANAC.

"Il decreto legge n.33/2013 obbliga le Amministrazioni pubbliche a rendere accessibili, sul portale 'Amministrazione Trasparente', i dati relativi agli accordi integrativi sottoscritti tra la parte datoriale e le organizzazioni sindacali. Inoltre, sul sito devono essere pubblicate le informazioni relative ai fondi contrattuali certificati dall'azienda. L'ASL non pubblica i dati da 3 anni; le ultime delibere risalgono al 2020. Nursind, tramite lo studio legale dell'avvocato Sabrina Mautone, ha inviato una segnalazione all'ANAC. Quello che stiamo riscontrando presso l'ASL è inaccettabile; ci sono disposizioni di legge che devono essere rispettate in ossequio ai principi di trasparenza, i quali sembrano essere opzionali per questa amministrazione. A ciò si aggiunge che da settembre abbiamo richiesto di ricevere i dati relativi allo straordinario del comparto; siamo a fine dicembre e ancora non abbiamo ricevuto risposta. Questi comportamenti ostacolatori non sono degni di una gestione amministrativa basata sulla trasparenza e sull'accessibilità di informazioni pubbliche, che dovrebbero essere visionate anche dai cittadini stessi". Afferma il Segretario territoriale NurSind Romina Iannuzzi.