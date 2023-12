Detenuti diventano arbitri di calcio: l'Acli consegna gli attestati in carcere Sabato 23 Dicembre nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino le ACLI incontreranno i detenuti

Sabato 23 Dicembre alle ore 10.00 l'US ACLI (Unione Sportiva) di Avellino e le ACLI incontreranno i detenuti reclusi nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. L'incontro fa parte di un percorso co-costruito insieme all'US ACLI Nazionale, l'US ACLI di Avellino e la Direzione Penitenziaria Irpina che ha durata pluriennale, il 23 in particolare, ci sarà l'evento finale del progetto "Sportivi Sempre" ( Fondo per la promozione sportiva di base sul territorio 2022 -DPCM 7 Luglio 2022) realizzato nell'ultima annualità nell'ICAM di Lauro e nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, in quella giornata saranno consegnati gli attestati di arbitri di calcio ai detenuti che hanno sostenuto il corso con il maestro Ciro Fusco ed entrerà nella Struttura un ospite di eccezione la squadra dell'ASD Abellinum Calcio 2012, partecipante al campionato di I categoria, guidata dal presidente della squadra e presidente delle ACLI provinciali Alfredo Cucciniello; saranno inoltre presenti all'evento Mariangela Perito vice-presidente delle ACLI e curatrice del progetto, Giampaolo Londra dirigente dell'US ACLI, Massimino de Girolamo presidente dell'unione sportiva.

Ringraziamo la direttrice dell'Istituto la dottoressa Rita Romano, gli Ispettori Calandro, Giannattasio e Beato che ci hanno accompagnato lungo il percorso e la dottoressa Gloria Rigione (area educativa).

Il progetto ha previsto 4 attività sportive per i due Istituti penitenziari, la dottoressa Tiziana Ciarcia ha seguito ed organizzato l'attività di JAZZERCISE ed un'attività di gioco-sport per mamme e bambini nell'Istituto di Lauro, la dottoressa Annunziata La Cava ha curato le attività di Zumba e il maestro Ciro Fusco ha curato l'attività di arbitro di calcio nel penitenziario di Bellizzi Irpino Av.

Le attività messe in campo mirano a dare continuità e a rafforzare l'impegno associativo all'interno degli Istituti penitenziari, volto a favorire attraverso lo sport, il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei soggetti in esecuzione di pena ed il loro reinserimento sociale e lavorativo post-carcerario.