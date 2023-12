Avellino, piazza Castello: via le luminarie: presto nuovi addobbi Via le luminarie, i cittadini si interrogano. ma arriveranno nuovi addobbi

Sono state rimosse le luminarie a piazza Castello e i cittadini si interrogano su quanto accaduto. Ma si tratta di un provvedimento temporaneo, fanno sapere dal comune, in attesa di nuovi allestimenti per lo slargo. Intanto gli avellinesi esultano per la riapertura della piazza , dopo 13 anni di lavori e chiusure. Attualmente sono rimasti, nello slargo, l'addobbo centrale , una grossa sfera luminosa, come anche l'albero davanti al teatro Carlo Gesualdo. Maldigerita stamane dai residenti e commercianti la scelta di rimuovere le luminarie che erano state sistemate nella piazza, in attesa di nuovi addobbi. Intanto ieri sera nella piazza del centro antico sono arrivate le tanto attese panchine, richiestissime dai cittadini, per poter godere momenti di relax nello slargo monumentale del maniero longobardo.