Moscati, l'associazione Babbalrum dona un laringoscopio per i più piccoli Un prezioso dono per la terapia intensiva neonatale dell'ospedale avellinese

Un video-laringoscopio nuovo di zecca per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. E’ il prezioso dono che l’associazione “Babbaalrum”, presieduta da Carmine Tirri, ha consegnato al primario del reparto del Nosocomio di Contrada Amoretta, dott. Sabino Moschella, in occasione dell’ormai imminente Natale.

Il laringoscopio, indispensabile per intubare i neonati che abbiano necessità di ricorrere alla delicata e fondamentale apparecchiatura, aiuterà i piccoli pazienti dell’ospedale a superare le fasi più critiche ed a rimettersi. Una nuova iniziativa dell’associazione no profit, impegnata da 20 anni per aiutare i malati oncologici indigenti, e che anche questa volta corre in aiuto dei più piccoli, con un gesto di grande valore e di vera solidarietà. ...la solidarietà fa bene al cuore...

