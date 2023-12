Caos avvocatura, Benigni: "Contrazione degli iscritti e minor interazione" Il bilancio del presidente Fabio Benigni durante lo scambio degli auguri

di Paola Iandolo

“La situazione dell’avvocatura e della giustizia è peggiorata notevolmente”. A sostenerlo il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Fabio Benigni a distanza di un anno dalla sua nomina, durante i saluti per le imminenti festività natalizie. “In particolare al processo civile abbiamo registrato un abuso di queste modalità alternative di gestione delle udienze che naturalmente comportano la trattazione scritta, significa che la presenza in tribunale diminuisce sempre di più, diminuisce l’interazione tra colleghi, tra gli avvocati e i magistrati, nonché con il personale amministrativo”. “La stessa professione sta cambiando – ha chiarito il presidente Benigni – anche perché stiamo registrando una contrazione notevole del numero degli iscritti. Un dato quest’ultimo che accomuna tutte le regioni italiane. Comunque cerchiamo di essere ottimisti per l’anno successivo certamente daremo esecuzione ad una serie di organismi per la gestione alternativa delle controversie. Qualche mese fa ho parlato di Camera Arbitrale e come Ordine degli avvocati cercheremo di dare il nostro contributo”.

Condizioni palazzo di giustizia

Un passaggio anche sulle condizioni della sede del palazzo di giustizia di Avellino. “I problemi del tribunale li conosciamo un po’ tutti e per quanto ci riguarda abbiamo sempre offerto la nostra massima disponibilità, abbiamo offerto – con il nostro consulente Antonio Verderosa – il nostro contributo. Speriamo soltanto che quanto meno di poter creare le condizioni per migliorare le condizioni di questo tribunale”.