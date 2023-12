Avellino, brindisi della vigilia off limits: ecco l'ordinanza del sindaco Festa Stop a vetro: bevande solo in carta o plastica con decorrenza immediata e sino all’ 8 gennaio 2024

Considerato che nel periodo natalizio sul territorio comunale si terranno eventi civili e religiosi e che molti esercizi di somministrazione svolgeranno la propria attività all’esterno, anche con occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo;

- che tale periodo richiama un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi vicini, che determinerà una rilevante frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi ove si svolgeranno iniziative e manifestazioni ed in alcune zone del territorio comunale interessate dal fenomeno della c.d. movida, con un conseguente presumibile notevole di consumo di bevande;

- che l’abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad

offendere, con pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano; fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e sino all’ 8 gennaio 2024 su tutto il territorio comunale:

a) dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine;

b) in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree

pubbliche o ad uso pubblico;

c) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in

concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale. Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di

Polizia Locale. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.