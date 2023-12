Avellino, nuove luci a piazza Castello: brilla il centro antico Addobbi luminosi policromi nella piazza

Nuove luci in piazza Castello ad Avellino. Il nuovo allestimento valorizza l'antico maniero longobardo del centro storico di Avellino. Ieri erano state rimosse le luminarie al palo proprio per fare posto al nuovo addobbo luminoso, che proietta luce rossa tra i vari scorci della piazza. Plaudono i residenti e commercianti, gli stessi che ieri avevamo borbottato per la rimozione delle luminarie provvisorie. Incanto e magia nella piazza che da poche settimane è stata riaperta dopo tredici anni di lavori e chiusure . La piazza diventa l'ingresso monumentale della città , accogliendo invistatori in arrivo nel capoluogo . Una scelta che prosegue il corposo intervento di riassetto e rivitalizzazione della parte antica del capoluogo, dopo anni di degrado, transenne e disagi. In via di ultimazione il riqualificazione dei marciapiedi di via Tedesco, dopo i lavori sui sottoservizi e di ripavimentazione di corso Umberto primo.