Brindisi della Vigilia, chiuse le strade della movida ad Avellino: l'ordinanza Brindisi e regali : la città si ferma . Il sindaco: chiuse via Matteotti, via Mancini e altre strade

Vigilia di Natale e Capodanno, ad Avellino arriva, dopo l'ordinanza su alcol e vetro, quella per regolamentare il tradizionale brindisi augurale, relativa al traffico nelle zone della movida e alle attività commerciali. Ecco il dispositivo firmato dal sindaco Gianluca Festa. Sei ore di strade chiuse e divieti di circolazione in molte zone della movida per consentire i consueti ritrovi della festa.

Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, per i giorni 24 e 31 dicembre 2023 dalle ore 13:00 alle ore 19:00: il divieto di circolazione, esclusi i residenti ed autorizzati, alla via Scandone nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con via Italia Giordano;

b) il divieto di circolazione, esclusi residenti ed autorizzati, alla via Fratelli Urciuoli, alla via Matteotti, alla via Mancini ed in Piazza De Marsico nel tratto compreso tra l’intersezione con via Preziosi e l’intersezione con Piazza Aldo Moro;

c) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro anche all’interno delle aree pubbliche adiacenti nonché assegnate, con ogni accorgimento, anche mediante l’utilizzo di proprio personale o di personale incaricato, addetto alla sicurezza e qualificato. Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

"Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento - spiega il sindaco Di Avellino. -. Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi".

Il sindaco Gianluca Festa