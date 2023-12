Politica in lutto ad Avellino, addio a Michele Iannicelli, un faro nella Dc Una vita dedicata all'amministrazione della cosa pubblica con rigore, serietà e competenza

Politica in lutto ad Avellino. Si è spento Michele Iannicelli, una vita dedicata all'amministrazione della cosa pubblica con rigore e competenza. E' stato capogruppo della Dc in consiglio comunale quando il partito esprimeva a livello nazionale protagonisti della politica come De Mita e Mancino.

Iannicelli era un faro per il sindaco dell'epoca, Angelo Romano, parliamo della fine degli anni '80 e dei primi anni '90. La sua grande esperienza maturata all'interno del Comitato regionale di controllo lo ha fatto diventare ben presto un punto di riferimento imprescindibile per le amministrazioni comunali che si sono succedute. Ha ricoperto tanti incarichi molto delicati, il più difficile alla guida dell'Alto Calore quando ha dovuto mettere ordine in conti disastrati dalle gestioni allegre del passato.

Persona di grande serietà, sempre molto schivo, sapeva sempre dare la giusta indicazione al sindaco o all'assessore che si rivolgeva a lui per superare ogni problematica. Parliamo di un personaggio d'altri tempi, quando la politica era competenza e rispetto, anche per gli avversari. Non a caso Michele Iannicelli riusciva ad avere la stima anche di chi si trovava in comune all'opposizione. Un altro pezzo di storia politica che la città di Avellino si ritrova a dover rimpiangere. Ai familiari la nostra sentita partecipazione alla grave perdita.

pi.mel.