Vigili del fuoco di Avellino: che spettacolo al Corso con il camion illuminato Stasera appuntamento da non perdere per i bambini dalle 18 alle 19

I Vigili del Fuoco di Avellino, questa sera 23 dicembre, dalle ore 18'00 alle ore 19'00, porteranno il Camion dei Pompieri illuminato, per il corso di Avellino, con partenza dalla villa comunale e arrivo in piazza Libertà dove sosterà per un poco, per la gioia dei bambini che vorranno vederlo, e che avranno la possibilità di fare una foto con il camion e i Vigili del Fuoco.