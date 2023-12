Babbo Natale in moto, edizione record: un furgone carico di doni per i bambini Avellino, un successo la 15esima edizione dell'iniziativa degli Indian Bikers Mc South Italy

La consegna dei regali ha confermato la gioia grande di un'iniziativa, che torna ad emozionare i cuori della comunità avellinese, alla vigilia del Santo Natale. Attesissima e festosa la 15esima edizione del Babbo Natale in Moto, organizzata dagli Indian Bikers Mc South Italy Chapter Avellino, si conferma un appuntamento speciale del Natale in città.

Hanno sfilato in città ieri pomeriggio tra le strade di Avellino, scortati dai vigili urbani del comando del capoluogo, quasi 40 Babbo Natale in moto, per raccogliere tra i vari punti raccolta sparsi in città i regali donati per i bambini. Attesissimi dai più piccoli e applauditi dai genitori e cittadini a spasso per le strade del capoluogo, gli speciali Santa Claus, sono partiti alle 16 in punto dalla Blood Brothers Concessionaria Moto di via Tedesco, per iniziare il loro viaggio per la raccolta dei regali, nei vari punti raccolta.

"Il Natale è la speranza e la gioia dei bambini e ogni anno vogliamo, con amore, confermare un appuntamento che emoziona tanto anche noi. Tutti noi biker aspettiamo questo appuntamento, che ci consente di compiere un gesto concreto, che rappresenti il senso vero di queste feste", spiega Gaetano Vigorito Presidente degli Indian Bikers Mc South Italy.

L'initiziativa, promossa e messa in campo per il 15esimo anno dagli Indian Bikers del Chapter Avellino, conferma un appuntamento attesissimo dai bambini del centro storico e del rione periferico di Rione Parco nel capoluogo. Nella chiesa della Madonna delle Salette c'è stata in serata la consegna dei regali. Ad aspettare i bikers un amico speciale: Nando De Napoli, storica gloria del calcio italiano. Il campione ha consegnato sorridente i regali ai bambini, tra selfie e felicità condivisa.

Quella di quest'anno è stata una edizione record. I Babbo Natale centauri, infatti, hanno riempito un furgone di doni, per poi consegnarli ai piccoli della comunità religiosa, guidata da don Emilio Carbone. A scortarli anche Babbo Natale, quello vero, arrivato direttamente dalla Lapponia a bordo di una Ape Car musicale, con tanto di presepe mobile esposto al suo interno.

"Una straordinaria emozione per tutti noi - spiegano i responsabili della parrocchia -. E' il secondo anno che tornano in questa chiesa i bikers dal cuore buono, ed anche stavolta abbiamo vissuto una grande emozione". Tanti i motociclisti che si sono uniti agli Indian per l'iniziativa. Il risultato è stato un corteo festoso e divertente che ha emozionato tanti cittadini che li hanno visti sfilare in città. Tra i vari punti raccolta attrezzati nelle scorse settimane nel capoluogo ci sono stati: la Concessionaria BloodBrothers dei fratelli Francesco Massimo e Gaetano Vigorito di via Tedesco, Il Madai, Il forno Savelli e il Country Sport. Ma sono stati tantissimi i cittadini e altre aziende che hanno voluto consegnare regali per i più piccoli. Nel corso dell'iniziativa sono stati raccolti anche generi alimentari, che la parrocchia utilizzerà per i doni delle Feste alle famiglie bisognose.