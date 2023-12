Spritz e movida, tra strade chiuse e musica: pronti per l'aperitivo ad Avellino Ecco quali strade saranno chiuse oggi per il brindisi della vigilia.

Piccola rivoluzione nella circolazione stradale e isole pedonali per due giorni nella città di Avellino per consentire lo svolgimento di quello che ormai è un appuntamento fisso: l’aperitivo della vigilia. Locali aperti per scambiarsi gli auguri e brindare insieme tra musica e divertimento pre cenone.

Per questo l’amministrazione comunale ha emanato due ordinanze firmate dal sindaco Gianluca Festa per regolamentare l’aperitivo in città.

Diventa zona pedonale via Tuoro Cappuccini (sulla Bottega per intenderci). Dalle ore 13 alle ore 19 divieto di circolazione – esclusi residenti e autorizzati – in via Scandone tra l’incrocio con via Cannaviello e via Giordano. Dieto di circolazione anche in via Fratelli Urciuoli, Via Matteotti fino all’incrocio con corso Europa, Via Mancini fino al Tribuale e nel tratto compreso tra l’intersezione con via Preziosi e Piazza Aldo Moro.

E’ fatto obbligo ai bar e locali di non somministrare bevande in vetro fino all’8 gennaio usando bicchieri monouso a partire dalle ore 20, e di garantire le regole del decvoro e della sicurezza nelle aree pubbliche adiacenti a quelle assegnate. Sicurezza che potrà essere garantita anche facendo ricorso a vigilanza privata o proprio personale addetto.