Autostrade, in A16 chiusure notturne a Grottaminarda 27-28 dicembre Per riqualifica delle barriere di sicurezza

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre, sarà chiusa la stazione di Grottaminarda. E' quanto informa Autostrade. In particolare, dalle 22.00 di mercoledì 27 alle 6.00 di giovedì 28 dicembre, la chiusura sarà in entrata verso Napoli; in alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Benevento. Dalle 22.00 di giovedì 28 alle 6.00 di venerdì 29 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Canosa/A14 e per chi proviene da Napoli. In alternativa, per chi proviene da Canosa/A14 si consiglia di utilizzare la stazione di Vallata, mentre per chi proviene da Napoli si consiglia di uscire a Benevento.